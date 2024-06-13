В НАТО прокомментировали отказ Венгрии поставлять оружие Украине

Генсек НАТО: члены альянса не откажутся поставлять оружие ВСУ вслед за Венгрией

Члены НАТО вслед за Венгрией не откажутся поставлять оружие Вооруженным силам Украны (ВСУ), потому что действуют многолетние соглашения. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его цитирует ТАСС.

«Нет, поскольку у нас есть широкое соглашение, что мы должны поставлять оружие Украине, и оно действует на протяжении многих лет, в особенности с момента начала российского вторжения», — ответил глава блока на соответствующий вопрос.

Столтенберг также указал, что Венгрия с самого начала конфликта отказалась поставлять Украине вооружения, в отличие от других членов НАТО, которые «делают это на двусторонней основе или через контактную группу под руководством США».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО дала Будапешту гарантии возможности не участвовать в миссии на Украине.