НАТО разрешила Венгрии не участвовать в миссии на Украине

Орбан: НАТО гарантировала Венгрии возможность не участвовать в миссии на Украине

НАТО дала Венгрии гарантии возможности не участвовать в миссии на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.

Политик сообщил главе Североатлантического альянса, что Венгрия не хочет участвовать в военных операциях НАТО за пределами территории альянса, в том числе на Украине.

«Я попросил генсека четко разъяснить, что любые военные действия за пределами территории НАТО могут быть только добровольными. Это было подтверждено генеральным секретарем на сегодняшних переговорах», — отметил венгерский премьер.

Ранее Орбан подчеркнул, что Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, однако она не в силах ее предотвратить, так как большинство членов альянса ее поддерживает. По его словам, другие страны альянса настаивают на иных решениях касательно ситуации, связанной с конфликтом на Украине.