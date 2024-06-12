Орбан выступил против миссии НАТО на Украине

Орбан: Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, но не может остановить

Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, однако она не в силах ее предотвратить, так как большинство членов альянса ее поддерживает. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орган на пресс-конференции после переговоров с генсеком организации Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

Орбан сообщил Столтенбергу о том, что Будапешт намерен не участвовать в военных операциях Североатлантического альянса за пределами территории государств-членов. В частности, это касается Украины, подчеркнул премьер-министр Венгрии.

«Однако, сформулировав свою позицию, Венгрия была вынуждена признать, что у нее нет возможности и сил изменить ситуацию», — сказал Орбан, отметив, что другие страны альянса настаивают на иных решениях касательно ситуации, связанной с конфликтом на Украине.

Столтенберг прибыл в Будапешт, чтобы обсудить вопрос неучастия Венгрии в акциях альянса против других стран. Как отмечал Орбан, нужно вести битву за то, чтобы страна могла остаться в стороне от всех акций, которые хотят проводить вне территории Венгрии против других стран. Как подчеркнул политик, для этого нужна сила, поскольку в ХХ веке у властей Венгрии также было желание не участвовать в двух мировых войнах, однако недоставало силы, поэтому их туда «втянули», а потом не позволили выйти.