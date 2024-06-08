Орбан назвал цель поездки генсека НАТО в Венгрию

Орбан: генсек НАТО обсудит в Венгрии неучастие Будапешта в акциях альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Венгрию на следующей неделе, в ходе визита будет обсуждаться вопрос неучастия Будапешта в акциях альянса против других стран. Об этом рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2, пишет РИА Новости.

«На следующей неделе после выборов к нам приедет генеральный секретарь НАТО, мы коснемся и этого вопроса. А 1 июля — саммит НАТО в Вашингтоне», — отметил он.

По словам Орбана, нужно вести битву за то, чтобы Венгрия могла остаться в стороне от всех акций, которые хотят проводить вне территории Венгрии против других стран. Как подчеркнул политик, для этого нужна сила, поскольку в ХХ веке у властей Венгрии также было желание не участвовать в двух мировых войнах, однако недоставало силы, поэтому их туда «втянули», а потом не позволили выйти.

Ранее Виктор Орбан в интервью телеканалу заявил о способности Европейского союза (ЕС) остановить конфликт на Украине за сутки.

По его мнению, если западные страны продолжат отправлять Киеву дальнобойное вооружение, то скоро западноевропейские или американские военные окажутся на Украине.

Также Орбан ранее рассказал, что Украина все больше требует финансовой помощи от НАТО, превращаясь в «Молоха, пожирающего все».