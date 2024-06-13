В Норвегии напомнили слова Путина после появления атомной подлодки у берега Кубы

Политолог Дизен наполнил слова Путина о Западе после появления АПЛ у Кубы

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Москва будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать собственную безопасность. Об этом в соцсети X напомнил политолог из Норвегии Гленн Дизен.

Он указал, что еще в 2014 году российский лидер заявлял об имеющейся красной черте в вопросе Украины и готовности России стоять в защите своих интересов до победы. «Теперь же Запад перешел эту линию, одновременно заявляя, что страх перед Третьей мировой войной ничем не обоснован», — посетовал эксперт.

Комментируя появление российских атомных подлодок на Кубе, менее чем в 200 километрах от побережья США, Дизен отметил, что Россия предупреждала о намерении ответить на отправку НАТО оружия для удара по территории России. «Россия рискует слишком многим, если позволит НАТО разрушить свое сдерживание, не ответив. Не ответят ли США, если Россия нападет на территорию США через третью сторону?» — обеспокоился аналитик.

Ранее в порт кубинской столицы зашла эскадра из атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России «Казань», фрегата «Адмирал Горшков» и спасательного буксира «Николай Чикер». С российского фрегата были произведены залпы в знак приветствия. Он будет открыт для посещения с 13 по 15 июня.