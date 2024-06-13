Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:28, 13 июня 2024Мир

В Норвегии напомнили слова Путина после появления атомной подлодки у берега Кубы

Политолог Дизен наполнил слова Путина о Западе после появления АПЛ у Кубы

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Москва будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать собственную безопасность. Об этом в соцсети X напомнил политолог из Норвегии Гленн Дизен.

Он указал, что еще в 2014 году российский лидер заявлял об имеющейся красной черте в вопросе Украины и готовности России стоять в защите своих интересов до победы. «Теперь же Запад перешел эту линию, одновременно заявляя, что страх перед Третьей мировой войной ничем не обоснован», — посетовал эксперт.

Комментируя появление российских атомных подлодок на Кубе, менее чем в 200 километрах от побережья США, Дизен отметил, что Россия предупреждала о намерении ответить на отправку НАТО оружия для удара по территории России. «Россия рискует слишком многим, если позволит НАТО разрушить свое сдерживание, не ответив. Не ответят ли США, если Россия нападет на территорию США через третью сторону?» — обеспокоился аналитик.

Ранее в порт кубинской столицы зашла эскадра из атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России «Казань», фрегата «Адмирал Горшков» и спасательного буксира «Николай Чикер». С российского фрегата были произведены залпы в знак приветствия. Он будет открыт для посещения с 13 по 15 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предложили защитить от зарплат на руки ниже МРОТ. Какие уловки сегодня применяют недобросовестные работодатели?

      Россиянам старше 50 лет посоветовали топ-3 упражнения для сжигания жира

      Джессику Симпсон обругали в сети за непристойный наряд на выпускном дочери

      В Норвегии напомнили слова Путина после появления атомной подлодки у берега Кубы

      Двух российских бизнесменов задержали за незаконную легализацию мигрантов

      Вступившая в ВСУ экс-костюмер Зеленского умерла

      Чемпиона по поеданию хот-догов отстранили от конкурса из-за спонсора

      Москалькова назвала число уволенных со службы участников СВО

      Вывоз фанеры из России резко вырос

      ФСБ задержала вымогавшую у россиян деньги преступную группу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше