В одном действии России усмотрели сигнал Путина для США

AT: отправкой кораблей на Кубу Путин послал сигнал США

Военные корабли, отправленные Россией на Кубу, могли стать сигналом для США от президента Владимира Путина. Такое мнение об этом действии Москвы озвучила обозреватель американского издания The American Thinker (AT) Моника Шоуолтер.

Она заявила, что 11 июня одна атомная подводная лодка и три корабля России появились у побережья Флориды. Отмечалось, что они направлялись на военные учения на Кубу. По мнению обозревателя, такой маршрут был проделан военными судами неслучайно.

«Очевидно, что президент России Владимир Путин посылает нам (США — прим. «Ленты.ру») сигнал. Если мы будем поставлять оружие Украине, чтобы военный конфликт охватил и территорию России, то нам не надо удивляться тому, что русские будут атаковать наше побережье», — усмотрела послание США Шоуолтер.

Ранее издания Advance сочло обращение премьер-министра Индии Нарендры Моди к Путину сигналом Западу. Сообщалось, что Моди подчеркнул невозможность разрушить отношения между Россией и Индией.