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09:36, 13 июня 2024Россия

В Петербурге женщина с трехлетним сыном выпали из окна

78.ru: женщина с трехлетним сыном выпали из окна дома на набережной Мойки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге женщина и трехлетний сын выпали из окна третьего этажа жилого дома на набережной Мойки. Об этом стало известно 78.ru.

Как выяснил телеканал, 24-летняя уроженка Таджикистана пришла в гости к матери. С собой она взяла мальчика. Пока взрослые разговаривали, ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Шокированная мать устремилась за ним.

Спустя некоторое время у дома появилась бригада скорой помощи. Девушку в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию Мариинской больницы. У нее диагностировали перелом поясничных позвонков, катотравму, травмы головы, груди и ног.

Малыша отвезли в детскую больницу имени Раухфуса. У него диагностировали ушиб головного мозга, перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что на Крылатской улице на западе Москвы мать с 14-летним сыном по очереди выпали из окна. Спасти их не удалось.

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      Анна Щербакова
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