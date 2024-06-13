В Петербурге женщина с трехлетним сыном выпали из окна

78.ru: женщина с трехлетним сыном выпали из окна дома на набережной Мойки

В Санкт-Петербурге женщина и трехлетний сын выпали из окна третьего этажа жилого дома на набережной Мойки. Об этом стало известно 78.ru.

Как выяснил телеканал, 24-летняя уроженка Таджикистана пришла в гости к матери. С собой она взяла мальчика. Пока взрослые разговаривали, ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Шокированная мать устремилась за ним.

Спустя некоторое время у дома появилась бригада скорой помощи. Девушку в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию Мариинской больницы. У нее диагностировали перелом поясничных позвонков, катотравму, травмы головы, груди и ног.

Малыша отвезли в детскую больницу имени Раухфуса. У него диагностировали ушиб головного мозга, перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что на Крылатской улице на западе Москвы мать с 14-летним сыном по очереди выпали из окна. Спасти их не удалось.