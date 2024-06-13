В Польше обеспокоились планами США поставить системы Patriot Украине

Zet: планы США поставить Patriot ВСУ вызывают беспокойство

Планы США поставить находящиеся в Польше системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ) вызывают беспокойство со стороны Варшавы. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера, передает радиостанция Zet.

«У меня такой детальной информации нет [об отправке находящихся в Польше комплексов Patrior]. Я попросил о встрече со своим коллегой [советником президента США по национальной безопасности] Джейком Салливаном, чтобы обсудить это. Эта информация нас беспокоит», — рассказал политик.

Севера также подчеркнул, что США не должны осуществлять помощь Киеву за счет систем, расположенных в Польше. По его словам, комплексы ПВО особенно необходимы Варшаве в данный момент.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине вторую батарею ПВО Patriot. На данный момент комплексы находятся на подготовленных для поставок складах вооружений в Польше.