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12:58, 13 июня 2024Наука и техника

В России оценили американский «кошмар для русских»

РИА Новости: новый американский танк станет «кошмаром для Пентагона»
Танк M1 Abrams

Танк M1 Abrams. Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Новый американский танк, создаваемый на замену Abrams, которые западные СМИ окрестили «кошмаром для русских», может стать «кошмаром для Пентагона». Такую оценку привело агентство РИА Новости.

«Пентагон заключил контракт с General Dynamics на производство следующего поколения танка Abrams. От глубокой модернизации отказались — армия США получит полностью новую машину», — говорится в публикации.

Там отмечается, что решение о создании новой машины связано с ситуацией, сложившейся с применением западных танков в ходе конфликта на Украине.

Хотя детали о новом танке пока не сообщаются, известно, что он получит, в частности, новую пушку и автомат заряжания, а также необитаемую башню. Кроме того, планируется сократить общую массу машины.

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Агентство заключает, что подобный амбициозный план может из «кошмара для русских» превратиться в «кошмар для Пентагона и вашингтонской администрации».

Ранее бригадный генерал Джеффри Норман, возглавляющий команду по разработке боевых машин следующего поколения, в беседе с изданием Breaking Defense признал, что США извлекают некоторые уроки из-за неудачи танков Abrams на Украине.

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      Иван Потапов
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