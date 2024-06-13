В России спрогнозировали эмоциональный рост цен на автомобили

Autonews: на фоне санкций ожидается эмоциональный рост цен на автомобили

На фоне новых западных санкций в России ожидается эмоциональный рост цен на автомобили. Об этом со ссылкой на Российскую ассоциацию автомобильных дилеров (РОАД) пишет Autonews.

Вице-президент организации Алексей Григорьев напомнил, что авторынок РФ существует в условиях санкций более двух лет, и ужесточения ограничений происходят постоянно — поэтому санкции против Мосбиржи не стали внезапными. В РОАД ожидают, что в ближайшее время возможен всплеск стоимости автомобилей и запчастей, вызванный волнением населения, но такой эффект ожидается только в краткосрочной перспективе.

На данный момент российские дилеры не прогнозируют серьезных изменений цен — у компаний уже есть решения, как действовать в подобных ситуациях. Когда два года назад серьезно нарушились цепочки поставок, некоторые сложности были только в первое время, а затем были выстроены новые и работа продолжилась, рассказал Григорьев.

При этом сотрудник одного из московских автосалонов отметил, что повышение цен коснется прежде всего машин, поставляемых по параллельному импорту, так как он очень чувствителен к экономическим переменам. «Поэтому я уверен, подорожания избежать не получится», — заявил собеседник издания.

Весной 2024 года покупка автомобиля стала доступнее для россиян. Согласно исследованию сервиса «Авто.ру» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, индекс доступности авто (соотношение средней цены машины к медианной зарплате в регионе) начал снижаться — медианные зарплаты выросли на десять процентов на фоне увеличения дефицита кадров, а стоимость транспорта перестала расти. Средний по стране индекс Lada Vesta составил 18,2 пункта, а Hyundai Solaris — 23,4.