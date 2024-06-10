Автомобили стали доступнее для россиян

«Авто.ру»: весной 2024 года россиянам стало проще купить Lada Vesta

Весной 2024 года покупка автомобиля стала доступнее для россиян. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщает газета «Известия».

В начале года индекс доступности автомобилей (соотношение средней цены машины к медианной зарплате в регионе) начал резко расти. Если в декабре 2023-го средний гражданин мог купить отечественную Lada Vesta за 18,5 месячных зарплат, то в январе этот показатель вырос до 20,8. Покупка импортного Hyundai Solaris также стала сложнее — с 23,2 до 26,6 месяца. Такую тенденцию объясняют подорожанием российских автомобилей на девять, а корейских — на десять процентов.

Весной купить автомобили стало проще — медианные зарплаты выросли на десять процентов на фоне увеличения дефицита кадров, а стоимость транспорта перестала расти. Средний по стране индекс Vesta составил 18,2 пункта, а Solaris — 23,4. Российскую машину попроще купить в Дальневосточном (12,8), Северо-Западном (16) и Уральском (16,6) федеральных округах. Аналогичная ситуация и для импортной — индекс доступности Дальневосточном округе составляет 17,9 месяца, Северо-Западном — 19,4, а Уральском — 21,5.

В рамках ПМЭФ-2024 «АвтоВАЗ» представил новую версию автомобиля Lada Vesta с ручным управлением. Автомобиль оборудован специальным рычагом слева от рулевого колеса, отмечается в сообщении. Этот рычаг механически связан с педалями, и при перемещении его на себя приводится в действие акселератор. При перемещении рычага от себя активируется тормозная система. Новинка оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 лошадиных сил. «АвтоВАЗ» начнет выпускать ее в двух типах кузова — седан и универсал в конце 2024 года.