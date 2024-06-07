На ПМЭФ показали новую Lada Vesta

«АвтоВАЗ» показал новую версию автомобиля Lada Vesta с ручным управлением

«АвтоВАЗ» показал на ПМЭФ-2024 новую версию автомобиля Lada Vesta с ручным управлением. Об этом сообщила пресс-служба отечественного автопроизводителя.

Автомобиль с ручным управлением оборудован специальным рычагом слева от рулевого колеса, отмечается в сообщении. Этот рычаг механически связан с педалями, и при перемещении его на себя приводится в действие акселератор. При перемещении рычага от себя активируется тормозная система.

Новинка оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 лошадиных сил. «АвтоВАЗ» намерен выпускать ее в двух типах кузова — седан и универсал. Начать массовое производство планируется в конце 2024 года, тогда же появится информация о стоимости новой модели.

Ранее «АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra. Она представляет собой «что-то среднее между Granta и Vesta», пояснил представитель компании. Ее серийное производство намечено на начало 2025 года. По словам президента концерна Максима Соколова, работа над этим автомобилем еще продолжается. В проект уже вложили 23 миллиарда рублей, уточнил он.

