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13:21, 7 июня 2024Экономика

На ПМЭФ показали новую Lada Vesta

«АвтоВАЗ» показал новую версию автомобиля Lada Vesta с ручным управлением

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«АвтоВАЗ» показал на ПМЭФ-2024 новую версию автомобиля Lada Vesta с ручным управлением. Об этом сообщила пресс-служба отечественного автопроизводителя.

Автомобиль с ручным управлением оборудован специальным рычагом слева от рулевого колеса, отмечается в сообщении. Этот рычаг механически связан с педалями, и при перемещении его на себя приводится в действие акселератор. При перемещении рычага от себя активируется тормозная система.

Новинка оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 лошадиных сил. «АвтоВАЗ» намерен выпускать ее в двух типах кузова — седан и универсал. Начать массовое производство планируется в конце 2024 года, тогда же появится информация о стоимости новой модели.

Ранее «АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra. Она представляет собой «что-то среднее между Granta и Vesta», пояснил представитель компании. Ее серийное производство намечено на начало 2025 года. По словам президента концерна Максима Соколова, работа над этим автомобилем еще продолжается. В проект уже вложили 23 миллиарда рублей, уточнил он.

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      Лилиана Набиуллина
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