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13:11, 13 июня 2024Путешествия

В России захотели отменить визы для некоторых иностранцев

Минэкономразвития России захотело отменить визы для некоторых иностранцев

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Власти России захотели отменить визы для некоторых иностранных граждан. Такое предложение выдвинул заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, сообщает ТАСС.

Также предлагается ввести возможность оформления виз по прибытии в страну. Вахруков подчеркнул, что во многих странах такой механизм уже реализован. «Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми», — заключил замглавы Минэкономразвития.

Ранее стало известно, что республика Малави отменила визы для туристов из 79 стран, в том числе из России, с целью развития туризма. В список этих государств, в частности, вошли Китай, США, Франция, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

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      Марк Успенский
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