В России захотели отменить визы для некоторых иностранцев

Минэкономразвития России захотело отменить визы для некоторых иностранцев

Власти России захотели отменить визы для некоторых иностранных граждан. Такое предложение выдвинул заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, сообщает ТАСС.

Также предлагается ввести возможность оформления виз по прибытии в страну. Вахруков подчеркнул, что во многих странах такой механизм уже реализован. «Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми», — заключил замглавы Минэкономразвития.

Ранее стало известно, что республика Малави отменила визы для туристов из 79 стран, в том числе из России, с целью развития туризма. В список этих государств, в частности, вошли Китай, США, Франция, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

