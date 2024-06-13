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14:37, 13 июня 2024Россия

В российском вузе почти тысячу студентов отправили на пересдачу

На Урале сотни студентов отправили на пересдачу, они сдавали экзамен онлайн

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сотням студентов Уральского федерального университета придется отправиться на пересдачу. О причинах массового аннулирования результатов экзаменов сообщает сетевое издание Е1.RU в Telegram.

Экзамен проходил в онлайн-формате в одном из кабинетов. Студенты считают, что им придется повторно выполнять задания из-за неподобающей одежды одного из них. В беседе с журналистами одна из них высказала предположения о техническом сбое.

Учащиеся также пожаловались на грубость службы поддержки вуза. На опубликованных скриншотах сообщений сотрудник Центра независимой оценки результатов обучения угрожает забанить задающих вопросы студентов и отказывается комментировать случившееся.

По информации издания, в списке отправленных на пересдачу числятся 959 человек.

Ранее в Госдуме анонсировали изменения в процедуре сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). Этому предшествовало выявление нескольких случаев жалоб выпускников на досмотры до нижнего белья перед экзаменом. Парламентарии рассмотрят предложения по изменениям уже в весеннюю сессию.

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      Алан Босиков
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