В России предложили изменить процедуру проведения ЕГЭ после жалоб на досмотры

В Госдуме предложили изменить процедуру проведения ЕГЭ после жалоб на досмотры

После жалоб родителей выпускников на досмотры перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) в России предложили изменить процедуру проведения тестирования. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, ее слова приводит ТАСС.

«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», — цитирует издание Казакову.

В России на досмотры с раздеванием перед ЕГЭ пожаловались школьники сразу в нескольких регионах — в Воронежской области, Чувашии и в Подмосковье. Так, в Воронеже, со слов родителей выпускников, школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы из-за того, что металлоискатель срабатывал на детали в белье. В воронежском министерстве образования инцидент уже объяснили «естественным волнением» выпускников.