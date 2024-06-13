Экс-посол США Фриман: выживание Зеленского зависит от продолжения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский специально затягивает боевые действия, так как их продолжение является условием его дальнейшего нахождения у власти. Об этом заявил американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Выживание Зеленского зависит только от дальнейшего продолжения этого конфликта. Продление военных действий является лишь выгодной внутриполитической мерой, а не стратегической целью, и не имеет особых перспектив», — заявил Фриман.

Экс-посол отметил, что населению Украины и Запада насаждается страх перед якобы существующей угрозой со стороны России. По его словам, от этого получают прибыль оборонные предприятия, а власть таким образом привлекает внимание. При этом Фриман подчеркнул, что у России нет никаких намерений кроме достижения целей специальной операции на Украине.

Ранее бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что предстоящая швейцарская конференция по Украине может привести к затягиванию конфликта, так как не учитывает позицию всех его сторон.