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09:02, 13 июня 2024Мир

В США правозащитники подали в суд на Байдена

В США правозащитники подали в суд на Байдена за миграционную политику

Фото: Nathan Howard / Reuters

Правозащитники из Американского союза гражданских свобод (ACLU) подали в суд на президента США Джо Байдена и его администрацию за ужесточение миграционной политики. Об этом заявили в аккаунте организации в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Эти действия [по ограничению миграции] соответствуют подходу предыдущего запрета на въезд, введенного администрацией [президента США Дональда] Трампа, который мы успешно оспорили в суде», — отмечается в сообщении.

Кроме того, активисты обвинили действующего американского лидера в том, что своими шагами он сокращает возможности получения политического убежища. По их словам, он «ставит под угрозу жизни тысячи людей».

Ранее стало известно, что сын президента США Хантер Байден обжалует вынесенный ему обвинительный вердикт по делу о хранении оружия. Окончательный приговор будет вынесен в промежуток через 120 дней после вынесения вердикта. Однако сыну американского лидера также предстоит пройти через второй суд об уплате налогов в Лос-Анджелесе.

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      Максим Габриелян
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