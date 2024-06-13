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16:30, 13 июня 2024Мир

В США заявили о ловушке для ВСУ под Харьковом

Бывший разведчик армии США Риттер: ВСУ попали в ловушку под Харьковом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в ловушку Российской армии под Харьковом. С таким заявлением в интервью YouTube-канала Judging Freedom выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Россия совсем недавно бросила украинцев в гигантскую ловушку. Она начала наступление под Харьковом и вынудила Украину отправить туда все резервы. Теперь ВСУ пытаются проводить контратаки, в которых теряют резервистов», — сказал бывший разведчик.

Ранее Риттера задержали в аэропорту Нью-Йорка и отобрали у него паспорт. Отставной военный собирался посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024).

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      Виктория Кондратьева
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