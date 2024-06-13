В США заявили о планах России повлиять на выборы

Bloomberg: в США заявили о планах России повлиять на президентские выборы

Американские чиновники все чаще заявляют о якобы планах России повлиять на президентские выборы 5 ноября через искусственный интеллект. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Разведывательное сообщество ожидает, что Россия воспользуется социальными разногласиями в США, в том числе протестами в университетских кампусах в поддержку палестинцев в конфликте Газе», — приводит издание слова администрации президента США Джо Байдена. По их словам, целью подобных действий является прекращение оказания военной помощи Украине.

Авторы материала также пишут о якобы планах Ирана вмешаться в американский избирательный процесс. В частности, они утверждают, что в 2020 году Тегеран смог подобное осуществить, представившись американской правой организацией Proud Boys.

5 июня газета The New York Times (NYT) заподозрила Израиль в проведении тайной операции по увеличению своего влияния в США, чтобы убедить американских политиков поддерживать Тель-Авив в конфликте с палестинским радикальным движением ХАМАС. В частности, ряд израильских технологических компаний произвели тысячи фальшивых ботов, которые начали активно писать посты в поддержку Израиля в социальных сетях, особенно тех, что связаны с американскими конгрессменами-демократами.