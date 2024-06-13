В США заявили о риске перерастания конфликта на Украине в общеевропейскую войну

Бывший сотрудник Пентагона Брайен: растет риск общеевропейской войны

В данный момент растет риск того, что конфликт на Украине перерастет в общеевропейскую войну. Об этом в своей статье для журнала Weapons and Strategy рассказал экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.

«Опасность того, что конфликт на Украине перерастет в общеевропейский, растет. Риск конфликта в Европе еще никогда не был таким высоким», — написал бывший сотрудник Пентагона, добавив, что такую вероятность увеличивает агрессивная политика НАТО на фоне провалов украинской армии.

Ранее Брайен заявил, что США не пойдут на переговоры из-за успехов Вооруженных сил России на Украине.