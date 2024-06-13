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16:49, 13 июня 2024Россия

В центре Москвы полный автозак столкнулся с Mercedes-Benz директора бутик-отеля

Shot: один человек пострадал в ДТП с полным автозаком и Mercedes в центре Москвы

Кадр: Telegram-канал SHOT

Полный автозак столкнулся с Mercedes-Benz Дарьи Дациной, коммерческого директора бутик-отеля Seneshal, на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснило издание, в момент происшествия за рулем была владелица авто. В результате случившегося пострадал один человек.

В «ГАЗели» перевозили задержанных. Их после столкновения пересадили в новый автозак. Информация о других пострадавших уточняется, пишет Shot.

До этого сообщалось, что мальчику, которого в подмосковном Можайске на скорости сбил пьяный водитель Maserati, провели первую операцию, после чего ребенка на вертолете доставили в Москву для повторной. Ребенка поместили в реанимационное отделение.

ДТП произошло 8 июня под Можайском. Пьяный водитель за рулем Maserati на скорости 280 километров в час протаранил остановку. Всего в момент аварии на остановке находились трое подростков. Одного из них спасти не удалось, второго в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, а третий успел отскочить.

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      Анна Щербакова
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