В центре Москвы полный автозак столкнулся с Mercedes-Benz директора бутик-отеля

Shot: один человек пострадал в ДТП с полным автозаком и Mercedes в центре Москвы

Полный автозак столкнулся с Mercedes-Benz Дарьи Дациной, коммерческого директора бутик-отеля Seneshal, на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснило издание, в момент происшествия за рулем была владелица авто. В результате случившегося пострадал один человек.

В «ГАЗели» перевозили задержанных. Их после столкновения пересадили в новый автозак. Информация о других пострадавших уточняется, пишет Shot.

До этого сообщалось, что мальчику, которого в подмосковном Можайске на скорости сбил пьяный водитель Maserati, провели первую операцию, после чего ребенка на вертолете доставили в Москву для повторной. Ребенка поместили в реанимационное отделение.

ДТП произошло 8 июня под Можайском. Пьяный водитель за рулем Maserati на скорости 280 километров в час протаранил остановку. Всего в момент аварии на остановке находились трое подростков. Одного из них спасти не удалось, второго в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, а третий успел отскочить.

