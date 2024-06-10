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17:29, 10 июня 2024Россия

Мать потерявшего часть ноги в ДТП с Maserati ребенка рассказала о его состоянии

360: в Москву на вертолете доставили сбитого Maserati мальчика без части ноги
Начало событий в новости Пьяный водитель на Maserati сбил двоих детей в Подмосковье

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мальчику, которого в подмосковном Можайске на скорости сбил пьяный водитель Maserati, провели первую операцию, после чего ребенка на вертолете доставили в Москву для повторной. Об этом рассказала его мать Елена, пишет издание 360.

Ребенок находится в реанимации. Помимо того, что мальчик остался без части ноги, он также получил много ушибов и рваных ран.

«Сын, как обычно, гулял на даче в деревне. Он с ребятами катался на велосипедах, но в момент аварии они находились на тротуаре», — рассказала женщина.

ДТП произошло 8 июня под Можайском. Пьяный водитель за рулем Maserati на скорости 280 километров в час протаранил остановку. Всего в момент аварии на остановке находились трое подростков. Одного из них спасти не удалось, второго в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, а третий успел отскочить. Водителя задержали. Подмосковный следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным Telegram-канала Mash, мужчина взял спорткар у друга, чтобы покататься, но не справился с управлением и на большой скорости въехал в остановку.

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      Елена Торубарова
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