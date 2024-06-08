Пьяный водитель на Maserati сбил двоих детей в Подмосковье

Пьяный водитель за рулем Maserati сбил двух школьников в подмосковном Можайске

Пьяный водитель за рулем автомобиля итальянской марки Maserati сбил двоих детей в подмосковном Можайске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина взял машину у друга, чтобы покататься, но не справился с управлением и на большой скорости въехал в остановку. В результате ДТП не выжил 13-летний мальчик, а второй школьник оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

27-летнего подозреваемого задержала полиция, сейчас он дает показания. Подмосковный следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в июне юноша без водительских прав устроил летальное ДТП в Наро-Фоминске. Он управлял легковым автомобилем с пятью несовершеннолетними пассажирками и врезался в дерево. В результате столкновения четыре девушки не выжили, а пятая оказалась в тяжелом состоянии.