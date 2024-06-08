Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:42, 8 июня 2024Россия

Пьяный водитель на Maserati сбил двоих детей в Подмосковье

Пьяный водитель за рулем Maserati сбил двух школьников в подмосковном Можайске

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Пьяный водитель за рулем автомобиля итальянской марки Maserati сбил двоих детей в подмосковном Можайске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина взял машину у друга, чтобы покататься, но не справился с управлением и на большой скорости въехал в остановку. В результате ДТП не выжил 13-летний мальчик, а второй школьник оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

27-летнего подозреваемого задержала полиция, сейчас он дает показания. Подмосковный следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в июне юноша без водительских прав устроил летальное ДТП в Наро-Фоминске. Он управлял легковым автомобилем с пятью несовершеннолетними пассажирками и врезался в дерево. В результате столкновения четыре девушки не выжили, а пятая оказалась в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обратился к Путину. Он призвал российского президента признать, что «Украина сильна»

      В Москве появятся новые центры женского здоровья

      Байден назвал две угрозы существованию человечества

      Раскрыта реакция ПСЖ на возможный срыв трансфера Сафонова

      Пьяный водитель на Maserati сбил двоих детей в Подмосковье

      В Ленинградской области КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом

      Пассажирский Boeing сшиб несколько фонарей при посадке

      Макрон понадеялся на выделение Киеву 50 миллиардов долларов

      В США заявили о желании Украины вторгнуться в Россию и втянуть НАТО в конфликт

      В Подмосковье самолет приземлился на шоссе и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше