В Венгрии допустили появление военных НАТО на Украине

Глава канцелярии Орбана Гуйяш: в рамках миссии НАТО на Украине появятся войска альянса

Если НАТО начнет миссию на Украине, то в ее западных областях появятся военные альянса. Такое развитие событий допустил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

«Рано или поздно произойдет так, что если не будет быстро заключен мирный договор, в рамках миссии НАТО на Украине, хотя бы миротворческого характера, но в западных регионах Украины появятся войска НАТО», — заявил Гуйяш.

Глава канцелярии премьера добавил, что НАТО открыто говорит о своих военных планах на случай успешного продвижения российских войск.

Гуйяш добавил, что Венгрия «не обязана» будет оказывать военную поддержку союзникам по НАТО в соответствии с 5 статьей Североатлантического договора, если их миссия на Украине будет атакована Россией.

Ранее Орбан заявил, что его страна выступает против миссии НАТО на Украине, однако она не в силах ее предотвратить, так как большинство членов альянса ее поддерживает.