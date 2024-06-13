Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:43, 13 июня 2024Мир

В Венгрии рассказали об ожиданиях от швейцарского саммита по Украине

Глава канцелярии Орбана Гуйяш: у Венгрии нет больших надежд на саммит по Украине
Гергей Гуйяш

Гергей Гуйяш. Фото: Gergely Szakacs / Reuters

У Венгрии нет больших надежд на предстоящий швейцарский саммит по Украине, так как на нем будет представлена позиция лишь одной стороны. Об ожиданиях Будапешта рассказал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

Гуйяш отметил, что не следует ожидать многого от «мирных конференций, на которых нет воюющих сторон или присутствует только одна из них».

Таким образом глава канцелярии премьера ответил на вопрос о том, почему Орбан отказался от участия в предстоящем саммите. Гуйяш добавил, что венгерский премьер-министр не собирается посещать конференцию ради встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как Венгрия «не проводит встречи ради фотографирования».

По словам Гуйяша, его государство будет представлено на саммите министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто, который намерен донести до участников конференции «позицию Венгрии в поддержку мира».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что его страна выступает против миссии НАТО на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Они в коме, не говорящие». Корреспондент и оператор НТВ получили тяжелые ранения при обстреле Горловки

      В России высказались о безопасности журналистов в зоне украинского конфликта

      Москву и другие города России обяжут устанавливать зарядки для электрокаров

      Российский суд арестовал гражданина Украины за участие в «Азове»

      В Германии назвали швейцарский саммит по Украине провалом НАТО

      Обнаружена новая высокоскоростная звезда

      Москвичи поплыли по улицам после ливня

      Кремль оценил последствия обязательных поставок оружия НАТО Украине

      Российские военные поразили место дислокации ВСУ в Херсонской области

      Легионер клуба РПЛ сравнил уровень преступности в России и Анголе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше