В Венгрии рассказали об ожиданиях от швейцарского саммита по Украине

Глава канцелярии Орбана Гуйяш: у Венгрии нет больших надежд на саммит по Украине

У Венгрии нет больших надежд на предстоящий швейцарский саммит по Украине, так как на нем будет представлена позиция лишь одной стороны. Об ожиданиях Будапешта рассказал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

Гуйяш отметил, что не следует ожидать многого от «мирных конференций, на которых нет воюющих сторон или присутствует только одна из них».

Таким образом глава канцелярии премьера ответил на вопрос о том, почему Орбан отказался от участия в предстоящем саммите. Гуйяш добавил, что венгерский премьер-министр не собирается посещать конференцию ради встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как Венгрия «не проводит встречи ради фотографирования».

По словам Гуйяша, его государство будет представлено на саммите министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто, который намерен донести до участников конференции «позицию Венгрии в поддержку мира».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что его страна выступает против миссии НАТО на Украине.