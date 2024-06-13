Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:07, 13 июня 2024Мир

Великобритания выделит пакет помощи Украине почти на 300 млн евро

Правительство Британии: Сунак на саммите G7 объявит о помощи Киеву на €286 млн
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Stefan Rousseau/Pool via Reuters

Великобритания выделит пакет помощи Украине почти на 300 миллионов евро (242 миллиона фунтов стерлингов). О помощи объявит премьер Риши Сунак на саммите G7 в Италии, сообщается на сайте британского правительства.

По словам Сунака, союзники Киева должны проявить решительность, чтобы добиться окончания боевых действий.

Накануне саммита, который пройдет 13-14 июня, страны G7 договорились о выделении Украине 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Более чем за два года Лондон выделил Украине 12,7 миллиарда фунтов стерлингов в виде военной, гуманитарной и экономической помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предложили защитить от зарплат на руки ниже МРОТ. Какие уловки сегодня применяют недобросовестные работодатели?

      18-летняя королева красоты расправилась с сыном своего бойфренда

      Россиянам старше 50 лет посоветовали топ-3 упражнения для сжигания жира

      Джессику Симпсон обругали в сети за непристойный наряд на выпускном дочери

      В Норвегии напомнили слова Путина после появления атомной подлодки у берега Кубы

      Двух российских бизнесменов задержали за незаконную легализацию мигрантов

      Вступившая в ВСУ экс-костюмер Зеленского умерла

      Чемпиона по поеданию хот-догов отстранили от конкурса из-за спонсора

      Москалькова назвала число уволенных со службы участников СВО

      ФСБ задержала вымогавшую у россиян деньги преступную группу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше