Великобритания выделит пакет помощи Украине почти на 300 млн евро

Правительство Британии: Сунак на саммите G7 объявит о помощи Киеву на €286 млн

Великобритания выделит пакет помощи Украине почти на 300 миллионов евро (242 миллиона фунтов стерлингов). О помощи объявит премьер Риши Сунак на саммите G7 в Италии, сообщается на сайте британского правительства.

По словам Сунака, союзники Киева должны проявить решительность, чтобы добиться окончания боевых действий.

Накануне саммита, который пройдет 13-14 июня, страны G7 договорились о выделении Украине 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Более чем за два года Лондон выделил Украине 12,7 миллиарда фунтов стерлингов в виде военной, гуманитарной и экономической помощи.