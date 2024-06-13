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04:17, 13 июня 2024Силовые структуры

Суд получил дело о крупнейшей взятке в истории России. Двух следователей обвиняют в получении миллиардов рублей

В Балашихинский суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории России

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Балашихинский городской суд Московской области получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России. Это следует из записи в картотеке суда.

Уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны было зарегистрировано 10 июня. В тот же день материалы были переданы судье. Дата предварительных слушаний пока не назначена.

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Изначально предполагалось, что процесс пройдет в Москве, однако Верховный суд изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры, согласившись с доводами, что Тамбиев за время работы обзавелся связями в столичном судейском корпусе. Слушания могут пройти в закрытом режиме.

Обвиняемых подозревают в получении взяток на миллиарды рублей

Ляховенко обвинили по статьям Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности» и «Получение взятки в особо крупном размере». Тамбиев же проходит обвиняемым по десяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере, превышении полномочий и приготовлении к преступлению.

По версии следствия, бывший руководитель следственного отдела СК по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев насобирал взяток в размере более полутора миллионов долларов и 2718 биткоинов (около 7,3 миллиарда рублей), кроме того, он пытался обогатиться еще на 1,3 миллиона долларов. Сообщником Тамбиева, по версии СК, выступала экс-следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко.

Это дело называют крупнейшим в истории России делом о взятках. Действия обоих обвиняемых «дискредитировали правовую деятельность государства по борьбе с преступностью», считают следователи.

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Взяткодателем оказалась хакерская группировка

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года следователь получил взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization в обмен на обещание не арестовывать активы хакеров. Биткоины были обнаружены в компьютере Тамбиева в папке под названием «Пенсия».

При этом, утверждалось в СМИ, получение взяток Тамбиевым было поставлено на поток. В частности, газета «Коммерсантъ» писала, что он получал взятки «как зарплату».

Тамбиев и Ляховенко свою вину не признают. Их адвокаты полагают, что следователи слишком доверились показаниям потерпевших. Кроме того, в ходе обысков у подозреваемых не было обнаружено крупных сумм наличных денег и дорогостоящего имущества.

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      Марина Совина
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