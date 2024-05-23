Следователей СК будут судить по обвинению в рекордных для России взятках. Подозреваемые получали деньги в биткоинах

Следователей СКР Тамбиева и Ляховенко будут судить за получение рекордных взяток

Бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев обвиняется в десяти эпизодах получения взяток в размере более полутора миллионов долларов и 2718 биткоинов (около 7,3 миллиарда рублей).

Это дело называют крупнейшим в истории России делом о взятках. Сейчас оно дошло до суда. Кроме того, как считает следствие, Тамбиев пытался обогатиться еще на 1,3 миллиона долларов. Также он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Сообщник следователей сдался с повинной и рассказал подробности

Сообщником майора юстиции, по версии СКР, выступала экс-следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко. Ей вменяется в вину одна взятка, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств по уголовному делу. Действия обоих обвиняемых «дискредитировали правовую деятельность государства по борьбе с преступностью», считают следователи.

Фото: Андреев Владимир / ТАСС

Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана. В основу дела легли показания на следователя Тамбиева, которые дал адвокат Роман Мейер. Он оформил явку с повинной. По версии следствия, Мейер под видом оказания юридической помощи вымогал деньги у своих клиентов — хакеров Марка и Константина Бергманов и гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева. Хакеры курировали маркетплейс в даркнете, где продавали данные банковских карт и номера социального страхования. Для Мейера хакеры выделили отдельный офис в своем помещении в «Москва-Сити».

Мейер познакомился с обвиняемым Тамбиевым через соседа отца по даче. Это знакомство пригодилось, когда в июне 2020 года в квартиру Бергмана ворвались пять человек под видом сотрудников ФСБ во главе с реальным полковником МВД Ярославом Суковицыным: они забрали деньги и ценности на пять миллионов рублей. Мейер попросил у Тамбиева помощи, и майор посодействовал в возбуждении дела о грабеже. В качестве благодарности за помощь Тамбиев получил 500 тысяч рублей.

Обвиняемый получал взятки как зарплату

Как пишет «Коммерсантъ», получение взяток Тамбиевым через Мейера «было буквально поставлено на поток». В ходе развития дела о грабеже следователь получил еще 2,5 миллиона рублей. Затем он получил еще 250 тысяч долларов (22,5 миллиона рублей) за укрытие хакерской деятельности подзащитных Мейера. Позже Тамбиев получил еще 350 тысяч долларов (31,5 миллиона рублей) за предоставление Бергману госзащиты, а также за задержание и арест его двоюродного брата Султана Гасамбекова.

В 2021 году хакеры сами станут фигурантами уголовного дела за создание незаконного маркетплейса. Однако и здесь им помог Тамбиев. Их дело попало в производство следователя Кристины Ляховенко. Ее непосредственным начальником уже тогда был Тамбиев. За избрание хакерам домашнего ареста вместо заключения под стражу обвиняемые передали майору взятки в размере 590 тысяч долларов (53,2 миллиона рублей) и 750 тысяч рублей.

Следователи не признали свою вину

На изъятых в ходе обысков у хакеров флешках нашли криптокошельки с суммой в 5212,9 биткоина. Сейчас один биткоин стоит более шести миллионов рублей. Тамбиев не стал накладывать арест на электронные деньги и вместо этого предложил их поделить между своим заместителем Дмитрием Губиным, который сейчас находится в розыске, и следователем Ляховенко. Биткоины были обнаружены в компьютере Тамбиева в папке под названием «Пенсия». Следствие утверждает, что Тамбиев еще не раз будет требовать с обвиняемых взятки.

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Тамбиев не признает свою вину и утверждает, что Мейер оговорил его, чтобы смягчить свой приговор. По словам бывшего следователя, адвокат сам присваивал деньги клиентов. При этом следствие действительно не нашло у силовика крупных сумм наличных денег и дорогостоящего имущества. Защита майора предполагает, что следствие слишком доверилось показаниям Мейера. Ляховенко тоже не признала свою вину.

Дело Тамбиева и Ляховенко будет рассматривать суд в подмосковной Балашихе в июне. Изначально предполагалось, что процесс пройдет в Москве, однако Верховный суд изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры, согласившись с доводами, что Тамбиев за время работы обзавелся связями в столичном судейском корпусе. Слушания могут пройти в закрытом режиме.