Суд получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России

В Балашихинский суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной РФ

Балашихинский городской суд Московской области получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — отмечается в базе суда.

Бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев обвиняется в десяти эпизодах получения взяток в размере более полутора миллионов долларов и 2718 биткоинов (около 7,3 миллиарда рублей). Как считает следствие, его сообщником выступала экс-следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко.