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01:17, 13 июня 2024Силовые структуры

Суд получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России

В Балашихинский суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной РФ

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Global Look Press

Балашихинский городской суд Московской области получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — отмечается в базе суда.

Бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев обвиняется в десяти эпизодах получения взяток в размере более полутора миллионов долларов и 2718 биткоинов (около 7,3 миллиарда рублей). Как считает следствие, его сообщником выступала экс-следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко.

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      Марина Совина
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