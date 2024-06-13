Вернувшийся с СВО военный выстрелил в соседа из автомата и получил полтора года колонии

В Нальчике суд дал 1,5 года колонии военному, расстрелявшему соседа за переписку с женой

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил участника специальной военной операции (СВО), стрелявшего в соседа за переписку с его женой, к году и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным источника, военный, вернувшись из зоны СВО, узнал от матери, что его жена вела тайную интимную переписку с соседом. Тогда мужчина взял автомат Калашникова, который принадлежал отцу и хранился на чердаке, и поехал к сопернику в больницу. Там военный проник в комнату отдыха, где спал сосед, вытащил из его кобуры травматический пистолет и разбудил мужчину.

После предъявления претензий военный выстрелил в потерпевшего семь раз из украденного пистолета, а потом еще три раза из автомата. Сразу после этого он скрылся и по пути избавился от оружия. Позднее военный добровольно сдал автомат правоохранителям, развелся с женой и извинился перед потерпевшим. В суде мужчина признал вину и раскаялся.

Ранее мужчина был судим за езду в состоянии алкогольного опьянения.

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