Россиянка попыталась заживо сжечь бросившего ее сожителя и его любовницу

В Коми женщина из ревности подожгла дом с бывшим сожителем и его любовницей

В Коми 57-летняя жительница попыталась заживо сжечь 32-летнего бывшего парня и его любовницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел в селе Подъельск. После расставания с возлюбленным женщина узнала о том, что он ушел к 48-летней любовнице, и не смогла с этим смириться. Поздним вечером она взяла канистру с бензином и, придя к дому, где находился мужчина и его новая избранница, устроила поджог.

Пара проснулась от сильного дыма и успела выбежать на улицу. Поджигательницу задержали, в отношении ее возбудили уголовное дело по статье о покушении. Ей грозит до 15 лет колонии. Известно, что ранее женщина была судима за угрозу и уничтожение имущества.

Ранее сообщалось, что россиянин из ревности избил сожительницу, протащил на тросе и забил кувалдой.