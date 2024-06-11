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10:57, 11 июня 2024Силовые структуры

Россиянин из ревности избил сожительницу, протащил на тросе и забил кувалдой

Ростовчанин из ревности жестоко убил сожительницу кувалдой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Ростовской области задержан после жестокой расправы над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России

По данным ведомства, 10 июня в лесу рядом с поселком Реконструктор была найдена 38-летняя женщина без признаков жизни. В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи установили, что с ней расправился 38-летний сожитель. Накануне они поссорились из-за ревности мужчины. Он избил подругу, а затем привязал ее за ноги буксировочным тросом к бамперу автомобиля и протащил по дороге до леса. Там ревнивец нанес женщине множественные удары кувалдой по голове и спрятал тело.  

Решается вопрос об аресте подозреваемого. 

11 июня сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе местного жителя обвинили в расправе над гостем, который заступился за его сестру.

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      Любовь Ширижик
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