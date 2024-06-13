Володин прокомментировал изменения в законах о нежелательных организациях

Володин: остановка работы нежелательных организаций — вопрос безопасности России

Остановка работы нежелательных организаций — вопрос безопасности России и защиты интересов ее граждан. Так принятие в первом чтении проекта изменений в законы о нежелательных организациях прокомментировал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, его заявление опубликовано в Telegram-канале Думы.

По заявлению Володина, важным изменением в этих законах станет возможность признания нежелательными как правительственных, так и неправительственных организаций.

«Организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. Остановить их — вопрос безопасности», — объявил парламентарий.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы приняли в I чтении проект закона о штрафах за участие в любых нежелательных иностранных организациях. Также Дума поддержала проект о возможности признания нежелательной любой иностранной организации, а не только неправительственной, как было ранее.