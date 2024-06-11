Дума поддержала законопроект о штрафах за участие в нежелательных организациях

ГД приняла в I чтении проект о штрафах за участие в нежелательных организациях

Депутаты Госдумы приняли в I чтении проект закона о штрафах за участие в любых нежелательных иностранных организациях. Об этом сообщается в карточке законопроекта, опубликованной на портале обеспечения деятельности нижней палаты парламента.

Также Дума поддержала проект о возможности признания нежелательной любой иностранной организации.

Во время обсуждения законопроектов депутат Василий Пискарев заявил, что противник «действует по всем фронтам» и «не успокаивается», находя все новые и новые способы влияния на внутрироссийские дела.

«Административная и уголовная ответственность за поддержку — теперь уже любой — запрещенной в нашей стране иностранной организации, это предупреждение всем, кто еще не потерял желание обслуживать чужие иностранные интересы», — объявил Пискарев. За поправки в законодательство депутаты проголосовали единогласно, лишь при принятии в I чтении поправок в статью 2841 Уголовного кодекса воздержался один депутат.

В конце мая в ГД поддержали проект закона о новых нежелательных организациях. Согласно внесенному ранее проекту, нежелательными смогут признавать организации, учрежденные иностранными государственными институциями.