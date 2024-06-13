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17:20, 13 июня 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фото в прозрачном платье

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фото в белом прозрачном платье

Фото: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала новые откровенные снимки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, находясь на острове Капи, разместила серию фото, на которых предстала в белом прозрачном платье длины макси. Упомянутый наряд без бретелей был декорирован массивными искусственными цветами. Свой образ она дополнила многочисленными золотыми украшениями.

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Помимо этого, знаменитость распустила длинные светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. Кроме того, на одном из снимков она отказалась от босоножек на каблуках.

Ранее в июне возлюбленная Джейсона Стэйтема порадовала фанатов снимком с голой грудью. На одном размещенном снимке модель запечатлела себя топлес в зеркало. При этом она повязала на голову бежевый шелковый платок и распустила волосы.

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      Екатерина Ештокина
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