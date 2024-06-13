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09:11, 13 июня 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданную причину онемения ног

Врач Мясников: онемение рук и ног может быть симптомом рассеянного склероза

Фото: Aslysun / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что онемение рук и ног может быть симптомом рассеянного склероза. Выпуск, в котором доктор раскрыл неожиданную причину недуга, доступен на платформе «Смотрим».

Медик отметил, что онемение конечностей может быть признаком рассеянного склероза. По его словам, если у молодой женщины начинают неметь руки и ноги и появляются проблемы со зрением, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу. «Это может быть началом рассеянного склероза и надо срочно лечить», — подчеркнул специалист.

Доктор добавил, что онемение рук и ног может быть также симптомами таких заболеваний, как диабет, лимфома, рак, а также СПИД.

Ранее Мясников предупредил о неочевидном признаке наличия паразитов. Врач заявил, что об этом может свидетельствовать увеличение лимфоузлов.

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      Олег Давыдов
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