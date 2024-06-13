Всемирный банк назвал «светлые пятна» мировой экономики

ВБ: экономики США, Индии и Индонезии демонстрируют положительные тенденции

США назвали главным светлым пятном мировой экономики. Об этом со ссылкой на доклад «Глобальные экономические перспективы» Всемирного банка (ВБ) пишут «Ведомости».

Аналитики отметили впечатляющую устойчивость американской экономики, несмотря на самое серьезное ужесточение денежно-кредитной политики за последние 40 лет. ВБ повысил прогноз роста ВВП США в 2024 году на 0,9 процентных пункта, до 2,5 процента. Ожидания банка на 2025-2026 годы — рост в среднем на 1,8 процента. По мнению экспертов, именно США являются одной из главных причин сохранения потенциала роста всей мировой экономики на следующие два года.

Среди крупных экономик положительные тенденции демонстрируют также Индия и Индонезия, говорится в докладе. В Индии стимулом для роста ВВП стал высокий внутренний спрос, инвестиции и деловая активность в сфере услуг. Экономика страны в 2024-2026 годах будет прибавлять в среднем 6,7 процента в год, что позволит Южной Азии стать самым быстрорастущим регионом в мире. ВВП Индонезии будет прибавлять примерно 5,1 процента ежегодно в следующие три года за счет роста среднего класса и разумной экономической политики руководства государства.

Прогноз по росту экономики Китая был улучшен на 0,3 процентных пункта по сравнению с январским, до 4,8 процента. Всемирный банк связывает эту динамику со значительным наращивание экспорта КНР и укреплением промышленного производства. При этом в дальнейшем темпы роста замедлятся — до 4,1 процента в 2025 году и до 4 процентов в 2026-м.

По отношению к другим странам аналитики банка настроены скептически, так как после пандемийного шока миру еще только предстоит найти путь к процветанию. Они считают, что темпы мирового экономического роста недостаточны для достижения ключевых целей в области развития. ВБ ожидает, что в ближайшие три года показатель вряд ли превысит 2,7 процента.

Прогноз роста ВВП России на 2024 год был повышен Всемирным банком до 2,9 процента. Согласно новым оценкам, экономика РФ увеличится на 1,4 процента в 2025 году и на 1,1 процента в 2026-м.