Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,9 %

Всемирный банк снова повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год — до 2,9 процента. Об этом со ссылкой на доклад организации Global Economic Prospects сообщает «Интерфакс».

Согласно приведенным в нем новым оценкам, экономика РФ вырастет на 1,4 процента в 2025 году и на 1,1 процента в 2026-м.

В апреле аналитики прогнозировали рост ВВП страны в текущем году в 2,2 процента, в январе они же оценивали его в 1,3 процента.

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2024 года ускорился до 5,4 процента относительно аналогичного периода годичной давности. В целом по итогам прошлого года его уровень составил 3,6 процента.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников объяснил вхождение России в топ-4 мировых экономик по паритету покупательной способности.