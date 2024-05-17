Рост ВВП России резко ускорился

Росстат: рост ВВП в первом квартале 2024 года ускорился и составил 5,4 %

Рост ВВП России в первом квартале 2024 года ускорился до 5,4 процента относительно аналогичного периода годичной давности. Об этом со ссылкой на предварительную оценку Росстата сообщает РИА Новости.

По итогам четвертого квартала 2023-го статистическое ведомство приводило заявляло о повышении показателя на 4,9 процента. В целом по итогам года он вырос на 3,6 процента.

Банк России ранее оценил резкий рост экономики РФ в январе-марте текущего года в 4,6 процента в годовом выражении. Глава регулятора отмечала, что «в первом квартале этого года экономика продолжила расти высокими темпами»

Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,8 процента, аналитики Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют увеличения его объема на 3,2 процента.