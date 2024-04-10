Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 10 апреля 2024Экономика

В ЦБ оценили темпы роста российской экономики

Глава ЦБ Набиуллина: ВВП России продолжил расти высокими темпами в начале года
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В первом квартале 2024 года ВВП России продолжил расти высокими темпами после увеличения на 3,6 процента по итогам 2023-го. Такую оценку привела глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Как отметила руководитель регулятора, о подобной динамике российского ВВП свидетельствуют «оперативные индикаторы». На этом фоне опасения экспертов по поводу того, что повышение ключевой ставки «поставит крест» на перспективах роста национальной экономики, к настоящему времени не оправдались. «Мы видим, что это не так», — резюмировала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

При этом темпы роста российской экономике в четвертом квартале 2023 года замедлились, указала она. Однако уже в начале 2024-го динамика выправилась. «В первом квартале этого года экономика продолжила расти высокими темпами», — заключила глава ЦБ.

Ранее в регуляторе спрогнозировали рост российской экономики на 1-2 процента по итогам 2024 года, хотя предыдущая оценка ЦБ подразумевала динамику на уровне 0,5-1,5 процента. Таким образом, границы диапазона повысили на 0,5 процентного пункта (п.п.). Как ожидают в Центробанке, в следующем году темпы роста ВВП страны останутся на уровне 2024-го, а в 2026-м составят 1,5-2,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      Министр обороны Литвы заявил о необходимости НАТО нарастить военное производство

      МИД России предупредил Армению и Азербайджан о грязной игре Запада

      В Госдуме захотели аннулировать ВНЖ мигрантам за преступления любой тяжести

      В связанной с Байденом компании опровергли обвинения в финансировании терактов

      Грузовик с вахтовиками рухнул в карьер в российском регионе и попал на видео

      Виктория Лопырева назвала неактуальными браслеты Cartier

      Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР

      Десятки затопленных домов возле Оренбурга сняли с высоты птичьего полета

      Борисов назвал причину второй отмены первого пуска «Ангары» с Восточного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше