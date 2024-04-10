В ЦБ оценили темпы роста российской экономики

Глава ЦБ Набиуллина: ВВП России продолжил расти высокими темпами в начале года

В первом квартале 2024 года ВВП России продолжил расти высокими темпами после увеличения на 3,6 процента по итогам 2023-го. Такую оценку привела глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Как отметила руководитель регулятора, о подобной динамике российского ВВП свидетельствуют «оперативные индикаторы». На этом фоне опасения экспертов по поводу того, что повышение ключевой ставки «поставит крест» на перспективах роста национальной экономики, к настоящему времени не оправдались. «Мы видим, что это не так», — резюмировала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

При этом темпы роста российской экономике в четвертом квартале 2023 года замедлились, указала она. Однако уже в начале 2024-го динамика выправилась. «В первом квартале этого года экономика продолжила расти высокими темпами», — заключила глава ЦБ.

Ранее в регуляторе спрогнозировали рост российской экономики на 1-2 процента по итогам 2024 года, хотя предыдущая оценка ЦБ подразумевала динамику на уровне 0,5-1,5 процента. Таким образом, границы диапазона повысили на 0,5 процентного пункта (п.п.). Как ожидают в Центробанке, в следующем году темпы роста ВВП страны останутся на уровне 2024-го, а в 2026-м составят 1,5-2,5 процента.

