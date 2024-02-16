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15:18, 16 февраля 2024Экономика

Центробанк повысил прогноз роста российской экономики

ЦБ: экономика России вырастет на 1-2 процента по итогам 2024 года

Фото: Кирилл Сафонов / ТАСС

Центробанк (ЦБ) повысил собственный прогноз роста российской экономики в 2024 году до 1-2 процентов. Предыдущая оценка подразумевала увеличение ВВП на 0,5-1,5 процента, сообщается на сайте ЦБ.

Свой прогноз по темпам роста экономики в 2025-2026 годах регулятор оставил без изменения. Увеличение ВВП России в следующем году ожидается на уровне 1-2 процентов, а через год — в пределах 1,5-2,5 процента.

При этом в регуляторе отметили, что темпы роста национальной экономики в 2023 году оказались выше прогнозов и составили 3,6 процента. В то же время в среднесрочной перспективе сдержать увеличение ВВП могут ряд факторов, включая растущую cклонность россиян к сбережению, а также замедление темпов наращивания потребительской активности населения. На этом фоне возврат экономики к сбалансированному рoсту может занять «продолжительное время», заключили в ЦБ.

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Ранее в регуляторе спрогнозировали сохранение проинфляционных рисков в России в среднесрочной перспективе. В качестве основного фактора, который может привести к ускорению темпов роста потребительских цен, в ЦБ назвали изменение условий внешней торговли под влиянием геополитической напряженности.

Главным же препятствием для наращивания производства товаров и услуг в стране в Банке России сочли сохраняющийся на внутреннем рынке труда кадровый дефицит. В настоящее время ряд отраслей национальной экономики сталкиваются с нехваткой работников, из-за чего в стране сохраняется напряженная кадровая ситуация.

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      Анатолий Акулов
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