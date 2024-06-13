ВСУ атаковали движущийся автомобиль в Белгородской области

Гладков: два человека пострадали после атаки ВСУ на авто в белгородском Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали движущийся автомобиль на окраине города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента пострадали два человека. Гладков пояснил, что у одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица.

Белгородский губернатор заверил, что им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Других подробностей о случившемся он не привел.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Белгородской областью. Ликвидированное устройство относилось к самолетному типу. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

Еще раньше ВСУ ударили по Шебекино в Белгородской области. В результате спасти не удалось одного человека, еще трое получили ранения.