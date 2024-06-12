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13:17, 12 июня 2024Россия

Беспилотник пытался атаковать российский регион

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что попытка атаки беспилотником самолетного типа была предпринята около 12:30 по московскому времени. Дрон сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в Минобороны и назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Вечером во вторник, 11 июня, ВСУ ударили по Шебекино в Белгородской области. В результате спасти не удалось одного человека, еще трое получили ранения.

Помимо этого, тогда же силы ПВО сбили беспилотник. Атаку пресекли около 20:40 по московскому времени.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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