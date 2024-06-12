В Шебекино мирный житель погиб после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: в Шебекино мирный житель погиб после обстрела ВСУ

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины из реактивная система залпового огня (РСЗО), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков», — говорится в сообщении. Еще трое человек ранены.

11 июня система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 20:40 по московскому времени.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Егор Чернев подтвердил, что ВСУ использовали РСЗО HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области.

Чернев сообщил об использовании ВСУ систем HIMARS для нанесения ударов на расстоянии 30 километров от границы Белгородской области. Он стал первым украинским официальным лицом, подтвердившим использование западного оружия для ударов по российской территории.