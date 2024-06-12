Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:59, 12 июня 2024Россия

В Шебекино мирный житель погиб после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: в Шебекино мирный житель погиб после обстрела ВСУ
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины из реактивная система залпового огня (РСЗО), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков», — говорится в сообщении. Еще трое человек ранены.

Материалы по теме:
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024

11 июня система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 20:40 по московскому времени.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Егор Чернев подтвердил, что ВСУ использовали РСЗО HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области.

Чернев сообщил об использовании ВСУ систем HIMARS для нанесения ударов на расстоянии 30 километров от границы Белгородской области. Он стал первым украинским официальным лицом, подтвердившим использование западного оружия для ударов по российской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Армия сегодня похожа на партизанский отряд». В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны за обмундирование солдат

      Маск рассказал о позорящих США выходках сына Байдена

      В Шебекино мирный житель погиб после обстрела ВСУ

      Российские военные уничтожили украинских диверсантов

      На Западе осудили военную и финансовую поддержку Украины

      Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

      Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на ПВО

      Новак ответил на заявление об односторонности отношений России и Китая

      В США анонсировали встречу Байдена и Зеленского

      В России рассказали об информационных судорогах Киева из-за неудач на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше