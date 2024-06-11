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21:30, 11 июня 2024Россия

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Около 20:40 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Ранее жителей столицы Белгородской области — Белгородапредупредили о ракетной опасности. Также над Белгородской областью уничтожили три дрона за час.

В городе Шебекино Белгородской области три человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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