Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Около 20:40 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Ранее жителей столицы Белгородской области — Белгорода — предупредили о ракетной опасности. Также над Белгородской областью уничтожили три дрона за час.

В городе Шебекино Белгородской области три человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).