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15:19, 13 июня 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алешки

Сальдо: ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алешки, есть пострадавшие

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку и Алешки в Херсонской области, в результате пострадали три человека, несовместимые с жизнью ранения получила пожилая женщина. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. (…) В Новокаховском ГО обстрелом также повреждены электросети. Произошло аварийное отключение электроснабжения в микрорайоне Основа в Новой Каховке», — говорится в публикации.

По его словам, аварийные бригады изучили место повреждения. Сальдо уточнил, что они начнут устранять неисправности, когда позволят условия безопасности.

Ранее глава Херсонской области сообщил, что ВСУ обстреливают поля, где началась уборка урожая, и леса в регионе. Как он объяснил, украинская армия делает это для создания пожаров. Сальдо добавил, что в качестве целей ВСУ в том числе выбирают машины скорой помощи и работников коммунальных служб.

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      Кристина Есикова
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