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11:44, 13 июня 2024Бывший СССР

ВСУ ударили по селу в Запорожской области

Два жителя села Благовещенка в Запорожской области пострадали при обстреле ВСУ

Фото: Юрий Войткевич / РИА Новости

Два мирных жителя из села Благовещенка в Запорожской области пострадали при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Евгений Балицкий в Telegram.

«Зафиксирован террористический обстрел Каменско-Днепровского округа — ВСУ ударили по селу Благовещенка. Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя села», — написал он.

По словам губернатора, пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается помощь. Он также рассказал, что сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела.

Во вторник, 11 июня, украинские военные ударили по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алешки Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, из-за обстрела сильные повреждения получили здания и несколько гражданских машин.

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      Александр Курбатов
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