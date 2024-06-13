Задержание подельницы обвиняемого в педофилии главы челябинского завода попало на видео

В Челябинске задержана подельница обвиняемого в педофилии главы завода ЧЭМК Ходоровского

Гендиректора завода в Челябинске арестовали по делу о педофилии

Начало событий в новости Гендиректора завода в Челябинске арестовали по делу о педофилии

В Челябинске задержана подельница обвиняемого в педофилии главы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Ходоровского. Телеканал РЕН ТВ показал видео задержания женщины, снятое камерами наблюдения.

На кадрах видно, как женщина в сопровождении трех полицейских спускается в лифте на первый этаж, а затем ее выводят из подъезда.

Между тем, по данным телеканала 360, задержанная является помощницей Ходоровского. Ее зовут Дарья. Она могла предоставлять обвиняемому несовершеннолетних девочек. Она уже дала показания против генерального директора ЧЭМК.

Ранее сообщалось, что генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского арестовали по делу о педофилии.