Гендиректора завода в Челябинске арестовали по делу о педофилии

Суд арестовал гендиректора комбината в Челябинске по делу о педофилии

Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского арестовали по делу о педофилии. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Центральный районный суд Челябинска арестовал гендиректора завода на два месяца, заседание проходило в закрытом режиме. Уточняется, что Ходоровский останется под стражей до 10 августа.

Ранее стало известно, что Ходоровского заподозрили в педофилии. Ему должны были предъявить обвинения по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

Показания на Ходоровского дал сутенер, который предоставлял ему детей по всей России. Также правоохранители нашли видеозапись с участием директора комбината.