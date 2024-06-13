Замдиректора российского перевозчика обвинили во взятках на 23 миллиона рублей

В Кемеровской области замгендиректора КЭТК обвинили во взятке в 23 млн рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора по троллейбусным перевозкам «Кемеровской электротранспортной компании» («КЭТК»), который получил в виде взяток более 23 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Свою вину он признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с января 2018 года по сентябрь 2023 года фигурант за деньги оказывал директорам различных коммерческих организаций содействие в заключении договоров закупки товаров, работ и услуг для нужд «КЭТК», а также обеспечивал предоставление троллейбусов для размещения на них рекламы. В результате за этот период он получил более 23 миллионов рублей взяток.

Ранее правоохранители задержали начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова. Его подозревают в получении взятки.

